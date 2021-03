Borsa: Wall Street chiude in rialzo dopo Powell, Dow +0,58% Nasdaq +0,4%

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - La Borsa di Wall Street chiude in rialzo al termine di una seduta iniziata incerta. Spunti positivi sono arrivati con le parole del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha spiegato che la banca centrale americana "fornirà sostegno all'economia per tutto il tempo necessario".

"Lo stato dell'economia nei prossimi anni è molto incerto" e per questo "non è ancora" arrivato il momento di iniziare a pensare a un ritiro degli interventi straordinari di politica monetaria e a un rialzo dei tassi", ha rassicurato Powell. Al termine della seduta, il Dow Jones segna +0,58% a 33.015 punti. Il Nasdaq termina gli scambi in rialzo dello 0,4% a 13.525 punti.