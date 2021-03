Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'**

Roma, 16 mar (Adnkronos) - Roberto Gualtieri è disponibile a correre come sindaco di Roma per il Pd. La notizia dell'impegno da parte dell'ex ministro dell'Economia si è diffusa nel corso del giornata, forse in maniera un po' troppo repentina. Tanto che, poco dopo, fonti del Partito democratico hanno spiegato che "nulla è ancora deciso" per la candidatura a sindaco di Roma: Enrico Letta "non ha ancora avuto tempo di applicarsi al dossier amministrative", il motivo.

"Una fuga in avanti", è la valutazione a denti stretti da parte di un dirigente dem. Una valutazione non tanto legata al nome del candidato, ma al contesto. E infatti, poco dopo è la stesso Letta a chiarire che quello di Gualtieri è "un ottimo nome, è un grande amico". Ma il segretario del Pd, oltre ad essere entrato al Nazareno solo da qualche giorno, è impegnato per sua stessa volontà in un'opera di tessitura di un quadro di alleanze tali da "creare le condizioni per vincere nel 2023".

Un lavoro appena partito. In quest'ottica, una accelerazione sul sindaco di Roma e in un quadro gioco forza non certo costruito da Letta, può in qualche modo disturbare. Tra l'altro, il segretario del Pd ha già annunciato una serie di faccia a faccia con i tutti i leader di centrosinistra, da Speranza a Conte a Renzi fino a Carlo Calenda, che ha già sparato a palle incatenate contro la candidatura Gualtieri.