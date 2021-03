Recovery: Giovannini, 'sarà occasione per rafforzamento capitale umano Mims'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il Pnrr sarà un'occasione che credo che il Governo coglierà per un rafforzamento e un miglioramento anche del capitale umano del ministero e di altre strutture perché lo sforzo a cui siamo chiamati è eccezionale". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della sua audizione alla Camera sul Pnrr.

"Stiamo immaginando un'iniziativa anche in linea con l'orientamento governo - sottolinea Giovannini - per potenziare le risorse umane di questo ministero perché non solo c'è un problema significativo di carattere quantitativo anche per i servizi sul territorio ma anche qualitativo visto la straordinaria innovazione nelle tecniche costruttive, nei materiali utilizzati e nelle tecnologie".