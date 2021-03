Ponte Messina: Giovannini, 'Commissione tecnica sta lavorando per ultimare rapporto'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina "la commissione tecnica sta lavorando per ultimare il rapporto. Ho avuto modo di interagire già con chi coordina questi lavori. Avrò a prossimamente un incontro con la commissione per finalizzare questo lavoro il prima possibile e sottoporlo al dibattito pubblico". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo alle domande dei deputati in merito al Ponte sullo Stretto di Messina durante l'audizione sul Pnrr.