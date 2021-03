Officina Stellare, commessa in Spagna da 800mila euro

Officina Stellare SpA, società vicentina quotata all’AIM di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, si è aggiudicata la fornitura del telescopio, della montatura e di alcuni altri importanti sottosistemi ottici della stazione di terra per Satellite Laser Ranging (SLR) destinata a completare l’infrastruttura geodetica esistente presso l’Osservatorio di Yebes in Spagna. Grazie a questa commessa, Officina Stellare si posiziona tra i player più importanti a livello internazionale nel settore della Ricerca Scientifica e Geodetica in particolare, un risultato reso possibile grazie alle consolidate competenze tecnico-ingegneristiche, al livello di assoluta eccellenza raggiunto dai prodotti e alla capacità di customizzazione della produzione che contraddistinguono la Società. La commessa ha un valore complessivo di 780 mila Euro.

Il contratto di fornitura siglato da Officina Stellare si inserisce nel quadro dell’importante progetto scientifico promosso dal National Center of Geographic Information, guidato dalla società spagnola TTI con il supporto dalla tedesca DiGOS. Il progetto rientra nell’ importante iniziativa di ricerca scientifica YDALGO, cofinanziato dai fondi FEDER e il cui valore complessivo ammonta a circa 3 milioni di Euro. La consegna della stazione per Satellite Laser Ranging, progettata e realizzata da Officina Stellare sulla base di specifici requisiti tecnici concordati con il cliente finale, è prevista per la metà del 2022. Si tratta di una stazione di terra particolarmente innovativa, pensata per un utilizzo molto versatile e in ambiti anche diversi da quelli specifici della misurazione laser della distanza di oggetti posti in orbita, come ad esempio le comunicazioni laser.

Un conseguimento particolarmente importante per Officina Stellare, anche in vista delle future opportunità che si apriranno in questo peculiare campo di applicazione, fondamentale per lo sviluppo della Space Economy dei prossimi anni. Il Ranging Laser è una tecnologia fondamentale della Geodesia e delle Scienze della Terra che includono, ad esempio, il monitoraggio dei parametri di rotazione e delle deformazioni tridimensionali della Terra, la misurazione della variabilità nel tempo del campo gravitazionale terrestre, l’osservazione del moto tettonico delle placche e il supporto ai satelliti di osservazione della Terra attraverso una precisa determinazione della loro orbita. La tecnica utilizza la misurazione estremamente precisa del tempo impiegato dagli impulsi emessi dal trasmettitore laser nel viaggio di andata e ritorno tra la stazione di terra e il retro-riflettore montato a bordo del satellite per definire con grande precisione la distanza dello stesso.