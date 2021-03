Musica: al via le audizioni live di Musicultura (3)

(Adnkronos) - Tornando a Musicultura, “è importante - dice Ron - ascoltare molte volte le canzoni per capire se sono belle e convincenti, perché la musica è piena di vicoli e di strettoie, ma anche di mari e cieli meravigliosi da scoprire. Siamo tutti bisognosi di comprensione e bisogna cercare di capire. Ciò che realmente mi spaventa è il pericolo che tanti ragazzi fanno la stessa cosa, non sento novità, è un pericolo avere tutti lo stesso dna, non osare, soltanto perché questo funziona e questo no”.

"Condivido e sottoscrivo le parole di Ron, soprattutto per quanto riguarda il blocco creativo durante la pandemia – ha ribadito Francesco Bianconi – E' un’occasione per guardarsi dentro, venire a patti con i propri demoni, che non significa essere individualisti, ma è un’occasione per esplorare se stessi. La canzone, come la prosa, aiuta tanto a intercettare il mondo ed è un modo in cui il mondo comunica con me. Bisogna nutrirsi di stimoli differenti in un mondo che ne è pieno, nutrirsi di varie forme d’espressione aiuta ed è una forma di conoscenza. Prima il mondo era pieno di gente stressata, senza il tempo di fare, ma poi alla fine cosa avevamo fatto veramente? C’era poca sostanza, era un tempo pieno di ‘fuffa’. La pandemia ci spinga a una maggiore conoscenza di ciò che siamo e verso la libertà di poter esprimere chi siamo, senza pensare se ciò è giusto o sbagliato. Spero che questo brutto periodo ci abbia insegnato il ritorno alla sincerità, all’autenticità, alla purezza”.