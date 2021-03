Mafia: Lombardo, 'Processo ha stravolto mia esistenza, passerella di impostori e ora verità' (2)

(Adnkronos) - "Pur con rispetto che merita l'impegno profuso dalla pubblica accusa, ma anche le altre istituzioni che sono state ingiustamente intaccate e che ho servito senza risparmiarmi con passione, intelligenza e assoluta onestà", dice ancora l'ex Presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo rendendo dichiarazioni spontanee, seduto accanto al suo legale, l'avvocato Maria Licata.

"Ho servito senza risparmiarmi le istituzioni, con passione, intelligenza e assoluta onestà - aggiunge Lombardo - Chiedo, signori della Corte, che la verità venga finalmente ristabilita. E' la verità che conta, non il potere politico che pesa sempre meno e che non interessa certo me, non il prestigio o l'orgoglio, non gli umori della cosiddetta opinione pubblica. Desidero solo essere giudicato come uomo, come imputato e non più come un caso politico, mediatico o giudiziario. Bensì, secondo le leggi, secondo le regole e secondo verità".