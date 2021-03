L'Ema tranquillizza su Astrazeneca: i benefici superano gli svantaggi

"Ema valuta tutti gli possibili effetti collaterali del vaccino AstraZeneca. Indaghiamo sulla possibilità di eventi legati a lotti specifici". La direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, si esprime così in videoconferenza dopo i provvedimenti con cui diversi paesi, Italia compresa, hanno sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca. "I nostri esperti si riuniscono anche oggi per analizzare dati e informazioni provenienti dai vari paesi" e forniranno le proprie conclusioni giovedì in relazione ad eventi avversi che potrebbero essere associati alla somministrazione del farmaco. L'esito dell'analisi verrà comunicato probabilmente "nel pomeriggio" del 18 marzo. Lo riporta Adnkronos.

"Sono inevitabili rari episodi gravi quando si vaccinano milioni di persone", spiega, evidenziando che allo stato attuale "non ci sono indicazioni che il vaccino AstraZeneca abbia causato problemi". "L'incidenza di eventi tromboembolici nei soggetti che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca non più alta rispetto alla popolazione" non vaccinata, afferma Cooke, ribadendo che "i benefici del vaccino superano i rischi".

"Attualmente, non c'è alcuna indicazione che la vaccinazione" con il siero anti-Covid di Astrazeneca "abbia provocato queste condizioni", gli eventi tromboembolici, talora fatali. "Non sono emersi nei trial clinici - continua Cooke - e non sono compresi come effetti collaterali conosciuti o attesi con questi vaccini. Nei trial clinici, sia le persone vaccinate che quelle che hanno ricevuto un placebo hanno registrato numeri molto piccoli di sviluppi legati alla coagulazione del sangue".

Cooke sottolinea che "il numero di eventi tromboembolici nella popolazione vaccinata sembra non essere più elevato di quello che si osserva nella popolazione in generale", cioè l'incidenza tra i vaccinati delle trombosi è analoga o più bassa di quella che si riscontra nell'intera popolazione. "Non devo ricordare io - prosegue Cooke - che la Covid-19 è una crisi globale, con impatti sociali ed economici devastanti e continua a costituire un grande onere per i sistemi sanitari europei". "I vaccini contro la Covid-19 - sottolinea - aiutano a proteggere gli individui dalla malattia, specialmente i lavoratori della sanità e gli anziani. E' una considerazione molto importante nella nostra valutazione del rapporto tra benefici e rischi".

L'Ema ieri ha reso noto che "il comitato per la sicurezza (Prac) esaminerà ulteriormente le informazioni" sul vaccino AstraZeneca nella giornata di oggi e "ha convocato una riunione straordinaria giovedì 18 marzo per concludere su quanto raccolto e su qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere necessaria".

In arrivo 10 milioni di dosi Pfizer aggiuntive

Accordo tra la Commissione Europea e BioNTech/Pfizer per la consegna "accelerata" di 10 milioni di dosi di vaccino anti-Covid per il secondo trimestre 2021. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen sa "quanto sia critico il secondo trimestre per il dispiegamento delle nostre strategie vaccinali negli Stati membri".



"Questi 10 milioni di dosi accelerate - continua von der Leyen - porteranno il totale delle dosi nel secondo trimestre sopra i 200 milioni. E' un'ottima notizia: questo darà agli Stati membri un margine di manovra e consentirà di colmare mancanze nelle consegne". I 10 milioni di dosi vengono anticipati dall'opzione di acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino esercitabile nel terzo e quarto trimestre 2021. La proposta della Commissione dovrà essere ora approvata dagli Stati membri nel comitato direttivo congiunto.

"300 milioni di dosi complessive nel 2° trimestre"

La Commissione Europea conferma l'obiettivo di avere nel secondo trimestre 2021 consegne di vaccini anti-Covid per "300 milioni di dosi", che è la cifra "complessiva per tutte le compagnie" farmaceutiche che hanno sieri approvati (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). Lo dice il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, in briefing con la stampa a Bruxelles.

L'obiettivo viene confermato malgrado l'accordo con Pfizer/BioNTech per anticipare la consegna di 10 mln di dosi nel secondo trimestre, annunciato poco fa, cosa che dovrebbe portare il totale delle consegne da parte della cordata Usa-Germania a 200 mln. Alla domanda se siano inclusi nella stima dei 300 mln anche i 55 mln di dosi del vaccino Janssen (J&J), Mamer risponde che i 300 mln sono una "stima complessiva" e che la situazione è in costante "evoluzione".

Mentre è pacifico che Pfizer/BioNTech è il fornitore più in linea con gli impegni, al punto da poter anticipare consegne previste per il secondo semestre, e che AstraZeneca è quello più indietro, non è possibile stabilire con assoluta certezza quali altri fornitori abbiano problemi, se Johnson & Johnson, oppure Moderna, oppure entrambi, oppure nessuno dei due e solo AstraZeneca, perché la Commissione non fornisce un quadro completo dei numeri. E' noto però che J&J ha preannunciato problemi per le consegne all'Ue nel secondo trimestre, che inizieranno solo nella seconda metà di aprile, oltre un mese dopo l'autorizzazione. La casa Usa si è limitata a confermare che onorerà l'impegno di consegnare 200 mln di dosi nel 2021, senza fornire garanzie sulla quantità di dosi che verranno consegnate nel secondo trimestre. J&J ha solo detto che le consegne inizieranno in quel periodo.

AstraZeneca, Ue: "Non coinvolti in sospensione"

La Commissione Europea "non è coinvolta nella decisione presa" da alcuni Stati membri di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, dato che "non abbiamo competenze in questo campo", ha precisato poi Mamer. Le competenze in campo sanitario sono "molto chiaramente" in capo agli Stati nazionali, conclude.