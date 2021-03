Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto che si dica una volta per tutte no alle porte girevoli magistratura e politica", perchè il magistrato che sceglie la politica non torni ad esercitare sia "nel caso di elezione, ma anche nel caso di candidatura". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa dopo l'incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.