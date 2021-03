Giustizia: Meloni, 'Recovery occasione straordinaria ma portare risorse da 1% a 5%

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Per le riforme sulla giustizia il Recovery plan rappresenta "un'occasione straordinaria" ma le risorse attualmente previste sono insufficienti, con l'attuale stanziamento pari all'uno per cento delle risorse complessive. "Crediamo che la spesa destinata alla giustizia non possa essere minore del 5 per cento. Si può e si deve fare molto di più". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa dopo l'incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.