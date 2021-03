Dl sostegni: Cdm venerdì, poi conferenza stampa con Draghi**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersi venerdì il Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl sostegni, il provvedimento da 32 miliardi di nuovo extra-deficit autorizzato nel gennaio scorso, e che contiene, tra le altre cose, gli indennizzi per le attività danneggiate dalle ultime restrizioni anti-Covid. Subito dopo il disco verde, a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi una conferenza stampa. A illustrare i contenuti del provvedimento, nonché a rispondere alle domande dei cronisti, dovrebbe esserci anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Intanto la riunione di maggioranza per fare il punto sul decreto al momento non risulta ancora convocata. Il provvedimento sarebbe comunque stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Fonti del Mef assicurano all'Adnkronos che non ci sarebbe alcun nodo politico da sciogliere, "solo alcuni problemi tecnici da risolvere da qui a venerdì".