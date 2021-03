Covid: Meloni, 'su vaccini Ue conferma grandissima incapacità'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - La vicenda Astrazeneca dimostra il "grandissimo fallimento dell'Unione europea, che conferma la sua incapacità di affrontare le grandi questioni, con contratti capestro stipulati con le case farmaceutiche, che non prevedevano obbligo alcuno per queste case farmaceutiche che non fosse fare del loro meglio, una cosa che in diritto civile non si è mai vista". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa.