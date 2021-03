Covid: Letta, 'su debito Paesi Ue occorre soluzione per tutti'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Credo che come gestire l'aumento del debito per Covid, non il debito che viene dal passato, sia un tema su cui aprire una discussione". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera.

"Io non ho una risposta, dico che aprire una discussione su questo tema mi sembra nella logica. Non è una roba da cicale contro formiche ma riguarda tutti. Tutti i Paesi hanno avuto un aumento del debito Covid importante, è interesse di tutti trovare una soluzione", ha sottolineato il segretario del Pd.