I vaccini Pfizer, J&J e Moderna efficaci contro le varianti

Buone segnali di efficacia nella lotta contro le varianti del Covid-19 per i vaccini sviluppati da Pfizer-BioNtEch e da Moderna, in base ai dati arrivati da Israele. Così come ci sono prove rassicuranti - trial clinico con soggetti di varie parti del mondo, inclusi Brasile e Sudafrica - degli effetti sulle varianti anche per il vaccino Johnson & Johnson. Lo riporta Adnkronos.

Per i vaccini a m-Rna, quelli sviluppati da Pfizer-BioNtEch e da Moderna, "le informazioni più rilevanti sono i dati arrivati da Israele, dove la variante B.1.1.7", la cosiddetta variante inglese, "è predominante": e questi dati "hanno dimostrato un'efficacia davvero buona del vaccino di Pfizer/BionTech", dice Marco Cavaleri, responsabile per la Strategia vaccinale dell'Ema, in audizione davanti alla commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles.

"Il livello di cross-neutralizzazione contro la variante sudafricana, con Moderna - continua Cavaleri - è ridotto di sei volte rispetto alla variante B.1.1.7. Ciò nondimeno, c'è un livello molto elevato di anticorpi neutralizzanti, quindi ci aspetteremmo che il vaccino sia in grado di proteggere dalla variante sudafricana". Simile il discorso per il vaccino di Pfizer/BioNTech, "dove il livello di cross-neutralizzazione è ridotto" per la variante sudafricana "rispetto al ceppo originario, ma non a un livello tale da neutralizzare la risposta immunitaria".

Cosa che, spiega, "è un ottimo segnale che il vaccino sia in grado di mantenere la protezione, anche se - precisa - non abbiamo ancora prove a livello di trial clinici per la protezione contro la variante sudafricana o quella brasiliana".

Ci sono poi, continua Cavaleri, "altri dati che riguardano il vaccino approvato di Johnson & Johnson. E' stato studiato in un trial clinico grande: hanno reclutato soggetti in varie parti del mondo, inclusi Brasile e Sudafrica. Si è visto che in Sudafrica all'epoca, quando la variante sudafricana era quella che circolava di più, è stata dimostrata la protezione, in termini di protezione dalla malattia moderata ma anche dalla malattia grave".

"Per quanto riguarda la protezione dalla malattia grave - prosegue Cavaleri - il livello è piuttosto simile a quello che vediamo in altre parti del mondo, dove circolava il ceppo originario del virus, come gli Usa. Queste sono buone prove, e piuttosto rassicuranti, sul fatto che il vaccino" di Janssen (J&J) "possa proteggere dalla Covid-19 provocata dalle nuove varianti".

"Per quanto riguarda il vaccino Novavax - aggiunge Cavaleri - non ancora approvato, hanno condotto studi sia nel Regno Unito che in Sudafrica. Nel Regno Unito, con la variante B.1.1.7 che circolava maggiormente (la cosiddetta variante inglese, ndr), hanno dimostrato un'efficacia molto elevata, il 90%, che è notevole".

"Anche in Sudafrica - prosegue Cavaleri, riferendosi al siero di Novavax - dove la variante è più insidiosa, il livello di protezione era intorno al 60%, il che è un ottimo segnale del fatto che questi vaccini sono in grado di proteggere in buona misura contro questa variante".

"In uno piccolo studio condotto con il vaccino AstraZeneca - continua - su circa 2mila individui, lo studio non ha mostrato alcuna efficacia del vaccino per quanto riguarda una malattia tenue in un contesto in cui la cosiddetta variante sudafricana era il virus che circolava maggiormente".

"Questi dati sollevano un po' di preoccupazione - aggiunge Cavaleri - sulla capacità del vaccino di prevenire la malattia; tuttavia è importante per me sottolineare che parliamo di malattia lieve in uno studio piccolo. E non sappiamo se la protezione dalla malattia grave possa essere fornita dal vaccino. Avremmo bisogno di più dati per valutare la capacità del vaccino di proteggere - conclude -, cosa che non possiamo escludere al momento".

Sospeso AstraZeneca in Italia

Il vaccino covid AstraZeneca sospeso in Italia dall'Aifa. L'agenzia del farmaco ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso". L'agenzia annuncia che, "in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione".

L'Agenzia italiana del farmaco inoltre renderà "nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".

"La decisione di sospendere in Italia la somministrazione del vaccino Astrazeneca, adottata insieme al ministro Speranza e in linea con gli altri Paesi europei, è temporanea e cautelativa, in attesa delle prossime valutazioni da parte dell'Ema", spiegano fonti di Palazzo Chigi.

La decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, per ragioni esclusivamente precauzionali, da parte di Aifa "è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza". Lo spiegano fonti del ministero della Salute. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna.

"Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione", afferma Speranza.

La Germania e la Francia sospendono l'uso del vaccino covid AstraZeneca. In Germania, lo stop è stato annunciato dal ministero della Salute. La sospensione, secondo la Bild, è stata decisa sulla base delle raccomandazioni del Paul-Ehrlich-Institut, che ritiene necessari ulteriori esami dopo le segnalazioni relative a episodi di trombosi cerebrale. Il quotidiano riporta anche le parole di un portavoce del ministero: l'agenzia europea del farmaco (Ema) deciderà "se e come i nuovi risultati condizioneranno l'approvazione del vaccino".

In Francia, le autorità sanitarie di Parigi hanno deciso di fermare per 24 ore le somministrazioni del vaccini anglo-svedese, in attesa del parere dell'Ema. Ad annunciare la sospensione del vaccino AstraZeneca, in linea con quanto fatto da altri Paesi, è stato il presidente Emmanuel Macron, nel corso di un punto stampa a Montauban.