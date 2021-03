Covid: Lorenzin, 'su vaccini importante informazioni trasparenti e tempestive'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Prevale tra i maggiori Paesi europei la prudenza ispirata al principio di precauzione e quindi la necessita di fare tutte le verifiche opportune per escludere correlazioni tra gli eventi avversi segnalati e la somministrazione del vaccino di AstraZeneca". Così Beatrice Lorenzin, deputata del Partito Democratico e già ministro della Salute.

"Sia l’agenzia europea del farmaco che l’ente regolatorio nazionale, Aifa, hanno il rispetto assoluto delle procedure e della sicurezza dei cittadini italiani ed europei. E’ molto importante dare in modo tempestivo e trasparente le corrette informazioni proprio per non vanificare il clima di fiducia che sta segnando l’aderenza di milioni di persone al piano vaccinale".

"Ricordiamo che, i vaccini tuttora disponibili sono diversi e molti altri sono in corso di finire fase sperimentale nel mondo, rappresentano l’uscita dalla pandemia per l’umanità. Aspettiamo fiduciosi le verifiche delle nostre autorità sanitarie”.