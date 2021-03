Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La decisione di sospendere in Italia la somministrazione del vaccino Astrazeneca, adottata insieme al ministro Speranza e in linea con gli altri Paesi europei, è temporanea e cautelativa, in attesa delle prossime valutazioni da parte dell'Ema". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi.