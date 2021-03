Covid: Fontana, 'struttura è pronta per campagna di massa, sia rapida' (2)

(Adnkronos) - Inaugurando le nuove linee di vaccinazione al 'drive through' di via Novara a Milano, Fontana ha detto che "la nostra battaglia per sconfiggere il virus passa anche da qui. I centri sono pronti, le strutture sono pronte e l'organizzazione è pronta. Ci servono però i vaccini, tutti i vaccini possibili e il personale sanitario che ci hanno promesso da Roma. Solo così potremo veramente accelerare".

Il governatore ha voluto lodare la "collaborazione fattiva sempre garantita dall'esercito fin dai primi momenti della pandemia. Mi ricordo - ha aggiunto - le telefonate che facevo al ministro per chiedergli aiuto e medici. Ho sempre ottenuto risposta positiva e di questo ringrazio lui e tutti gli uomini dell'esercito che hanno dato un contributo così importante".