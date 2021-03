Così i farmaci si potranno comprare (anche) tramite Fb Messenger

Offrire una farmacia multicanale, sempre più digitale e strettamente connessa con i bisogni del cittadino. Questo l’obiettivo della nuova soluzione offerta da Farmakom (https://www.farmakom.it/), piattaforma leader in Italia nella creazione di e-store per farmacie e parafarmacie, che ha ideato un sistema per consentire alle farmacie italiane di ricevere ordini direttamente da FB Messenger, usando la tecnologia di LIFEdata (https://lifedata.ai/it/), realtà specializzata in Omnichannel Management che propone soluzioni "chiavi in mano" basate sull'intelligenza artificiale no code, che abilitano la gestione dei servizi e delle vendite a distanza.

L'intelligenza artificiale al servizio del farmacista

Farmakom, grazie alla tecnologia di LIFEdata, offre soluzioni di IA pronte all'uso che, grazie all'integrazione tra canali digitali e fisici, consentono di gestire efficacemente la relazione con il cliente e di vendere farmaci e parafarmaci grazie a nuovi strumenti senza impiegare personale. Il processo, infatti, è completamente automatizzato e gli ordini vengono ricevuti direttamente in magazzino, senza dover passare dagli addetti.

Grazie all’intervento di LIFEdata, chiunque acceda a farmacie online gestite da Farmakom può ordinare prodotti anche via Facebook Messenger, velocizzando il processo di ordine e senza dover andare nel punto vendita fisico. Attraverso il canale di messaggistica istantanea di Facebook Messenger si può, inoltre, essere informati sui prodotti in riassortimento, ricevere informazioni su sconti attivi sui prodotti cercati o rimanere aggiornati sullo stato del proprio ordine. Una volta completato l’ordine, è possibile passare a ritirarlo in farmacia o farselo recapitare comodamente a casa (anche in meno di 24 ore).

“Questa soluzione è perfetta per tutte quelle farmacie o parafarmacie che ancora non possiedono uno store digitale, ma che vogliono comunque offrire alla propria clientela la possibilità di ordinare direttamente da smartphone” spiegano i tre fondatori di Farmakom, Andrea Mangilli, Massimiliano Misseri e Alberto Trussardi.

I vantaggi

Grazie a Facebook Messenger integrato con la farmacia, ogni cliente potrà cercare nel catalogo e trovare i farmaci desiderati come se fosse nel punto vendita fisico, grazie alla sincronizzazione in tempo reale con gestionale e magazzino che garantisce disponibilità sempre aggiornate. Il cliente potrà facilmente ordinare farmaci su Facebook Messenger, per poi comprarli direttamente con carta di credito o ritirarli in farmacia.

“Si tratta di una nuova modalità di vendita completamente automatizzata - proseguono i fondatori di Farmakom - tutti gli ordini che i clienti effettueranno tramite Facebook Messenger appariranno automaticamente nel Back Office della farmacia, e potranno essere gestiti come un qualsiasi altro ordine web, compresa la loro evasione e spedizione. Insomma, nell’era post Covid dove bisogna essere sempre più connessi e a servizio del cittadino, da ora è possibile anche acquistare attraverso la App di Facebook, tra le applicazioni di messaggistica più famose in tutto il mondo.”

"Siamo contenti di aver partecipato alla realizzazione di questo progetto di Farmakom che dà ai farmacisti la possibilità di offrire ai loro clienti un nuovo canale digitale per effettuare gli ordini, evitando oltretutto inutili assembramenti in negozio, in questo delicato momento storico - aggiunge Omar Fogliadini, Managing Partner di LIFEdata - Il consumatore di oggi si aspetta risposte immediate e, se le ottiene dal sito o dall'e-commerce, è più portato ad acquistare. L’Intelligenza Artificiale di LIFEdata si integra sui software già in uso, prevenendo la dispersione, riducendo i click e offrendo ai consumatori servizi sempre più rapidi ed efficienti".