Clearpay annuncia l'arrivo della soluzione "buy now, pay later" anche in Italia

Afterpay, leader nei pagamenti “acquista ora, paga più tardi”, annuncia oggi l’arrivo del proprio brand Clearpay in Italia, Francia e Spagna. Clearpay è disponibile già da oggi per gli acquisti online nei tre Paesi. Il lancio di Clearpay in Italia è supportato da alcuni dei migliori brand di moda e accessori, beauty, gioielli, outdoor e complemento d’arredo sul mercato tra cui GM24, Mclabels, Store Naldi e Bassini Boutique. A livello globale, sono circa 75.000 i retailer che offrono Clearpay – o Afterpay, nome con cui il servizio è disponibile fuori dall’Europa – come soluzione di pagamento a oltre 13 milioni di clienti attivi. Nella prima metà dell’anno fiscale 2021, Afterpay ha realizzato 10,1 miliardi di dollari di vendite nel mondo, a valuta costante.

Oggi, il valore del mercato eCommerce in Sud Europa supera i 150 miliardi di euro solo considerando Spagna, Italia e Francia. Grazie alla forte presenza di millennial, a settori come moda e beauty particolarmente rilevanti in questi mercati e a un significativo utilizzo delle carte di debito, c’è un grande potenziale per proporre servizi di pagamento basati sul modello “acquista ora, paga più tardi”. Forte della propria presenza internazionale in Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada e UK, l’ingresso di Clearpay in Italia, Francia e Spagna assume un valore strategico per supportare i retailer partner del brand a livello globale nel raggiungere i clienti europei.

Inoltre, secondo un recente studio realizzato da YouGov e commissionato da Clearpay, in Italia le abitudini e le preferenze di pagamento dei consumatori stanno evolvendo. Gli acquirenti più giovani mettono l’innovazione al primo posto e desiderano modi nuovi e più convenienti per comprare online senza indebitarsi. In base ai risultati della ricerca YouGov, solo il 17% dei millennial ritiene che fare acquisti con la carta di credito, pagando la somma degli importi spesi il mese successivo, sia un modo intelligente per gestire i propri soldi. I millennial vogliono avere il controllo delle loro finanze e hanno scarsa fiducia nei confronti del settore bancario tradizionale.

“Nel corso dell’ultimo anno, l’eCommerce ha avuto una crescita superiore a quella degli ultimi dieci anni messi assieme”, ha dichiarato Nick Molnar, Co-fondatore e Co-CEO di Clearpay. “Con il lancio di Clearpay in Europa, stiamo offrendo ai clienti di questi Paesi una soluzione migliore per poter acquistare i beni che desiderano o di cui hanno bisogno. Il nostro servizio di pagamento flessibile permette agli utenti di spendere solo il denaro a loro effettiva disposizione e di completare i loro pagamenti nel tempo, invece di dover ricorrere a costosi prestiti o all’utilizzo di carte di credito, che per loro natura comportano il pagamento di interessi, commissioni e debiti revolving”.

Grazie a Clearpay, i consumatori avranno la possibilità di ricevere immediatamente i prodotti che acquistano e di pagarli in quattro rate in un breve periodo di tempo. Il servizio è completamente gratuito per i clienti europei e li aiuterà a spendere il loro denaro in modo responsabile, senza incorrere in interessi, debiti revolving o dover protrarre la durata del loro debito. Oltre il 90% degli acquisti effettuati a livello globale con Clearpay sono eseguiti con carte di debito.

Clearpay entra nel mercato sudeuropeo in seguito alla recente acquisizione di Pagantis, un Istituto di pagamento Spagnolo. Clearpay ha ricevuto l’approvazione regolamentare da Banca di Spagna che permette all’azienda di offrire la sua soluzione di pagamento in Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Germania. In Italia, Clearpay sarà inoltre sottoposta a vigilanza da parte di Banca d’Italia.