Camera: Fico, 'lavori settimana incentrati su Pnrr con audizioni ministri'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati continua a organizzare i lavori alternando l’attività dell’Aula e quella delle commissioni che questa settimana saranno concentrate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla illustrazione delle linee programmatiche di alcuni ministri. Più della metà dei membri del governo saranno, infatti, ascoltati in questi giorni dagli organi parlamentari competenti". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

Si è iniziato oggi con i ministri "Bonetti, Cartabia e Orlando, conclude Colao giovedì. Tutte le audizioni potranno essere seguite sulla webtv di Montecitorio. L’approfondimento istruttorio portato avanti dalle commissioni sarà essenziale per la preparazione della relazione della commissione Bilancio per l'Aula e delle risoluzioni parlamentari sul Pnrr che saranno votate a fine marzo".

"Fra gli altri provvedimenti in esame ci sono inoltre il decreto Coni, il cui approdo in Aula è previsto la settimana prossima, e il decreto Ministeri, che prevede tra i vari punti l’istituzione del dicastero per la Transizione ecologica. Incardinata in commissione Affari costituzionali c’è invece la riforma costituzionale sui poteri di Roma, mentre in Esteri prosegue il lavoro sulla Presidenza italiana del G20. Resta confermato nel calendario dell’assemblea lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo: il question time mercoledì alle 15 in diretta Rai, e le interpellanze martedì e venerdì".