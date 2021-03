Basket: Petrucci, 'Messina ct? E' il coach più bravo ma non c'è ancora accordo'

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Per me l'allenatore più bravo in Italia è lui ma ancora non c'è un accordo. Sta facendo una grande stagione con l'Olimpia Milano e io non gli metto pressione". Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, si esprime così sul possibile ritorno di Ettore Messina sulla panchina dell'Italia dopo il torneo preolimpico che aspetta gli azzurri nel prossimo giugno contro la favorita Serbia. "Speriamo che non vinca il migliore -scherza il numero uno del basket italiano a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Quando si parte, si parte per vincere noi ci prepariamo per andare ai Giochi. Stiamo lavorando bene ma non è facile, sappiamo quanto è forte la Serbia. Poi non dimentichiamo che i preolimpici nel 3 contro 3".