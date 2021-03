Tv: Mediaset, in prima serata oltre 10,5 mln di telespettatori (2)

(Adnkronos) - Su Canale 5, 'Striscia la Notizia' raggiunge 4.584.000 spettatori totali ed è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 20.07% di share; a seguire, 'C’è posta per te' segna il record e chiude la stagione confermandosi leader assoluto della giornata con 6.518.000 spettatori totali e il 31% di share individui (33.20% sul pubblico attivo), con picchi di 8.491.000 spettatori e del 41.03% di share attiva. In day-time, molto bene: “Amici di Maria De Filippi”: 3.552.000 spettatori totali con il 23.28% di share (35.38% sui 15-34enni); “Verissimo”: leader assoluto della sua fascia con 2.925.000 spettatori totali e una share del 22.73% (22.82% sul pubblico attivo, 27.18% sui 15-34enni); “Verissimo - Giri di Valzer”: 2.607.000 spettatori totali con il 17.86% share individui (17.46% attiva); “Avanti un altro!”: 3.730.000 spettatori totali e leader di fascia sui 15-64enni con il 19.51% di share; su Retequattro, in access prime-time, “Stasera Italia Weekend” informa: 1° parte, 1.129.000 spettatori totali; 2° parte, 1.253.000 spettatori totali.

Per quanto riguarda i canali tematici, Iris, 20 e TopCrime sono le reti tematiche più viste del prime-time con, rispettivamente: “Giochi di potere” (500.000 spettatori totali, 2.65% di share sul target di rete); “Beverly Hills Cop” (433.000 spettatori totali, 2.23% di share sul target di rete); “Poirot” (414.000 spettatori totali, 1.63% di share sul target di rete); su Focus, in prima serata, il documento-verità in prima visione assoluta “3/11 - Tsunami” realizza 280.000 spettatori totali con l’1.36% di share sul target di rete.