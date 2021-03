Siria: Gb, Asma al-Assad sotto indagine per istigazione al terrorismo

Londra, 14 mar. (Adnkronos) - La Metropolitan Police britannica ha aperto un'indagine nei confronti di Asma al-Assad. Lo ha appreso 'Sky News', sottolineando che la moglie del presidente siriano, Bashar al-Assad, è accusata di istigazione e sostegno al terrorismo. Se incriminata, le autorità potrebbero chiedere l'estradizione della donna che ha doppia nazionalità, britannica e siriana.

Secondo 'Sky News', Asma al-Assad è accusata di essere tra "personalità influenti" che hanno istigato atti di terrorismo e crimini internazionali. L'indagine è partita dopo la denuncia alla Metropolitan Police da parte di Guernica 37 International Justice Chambers, un gruppo legale specializzato in diritti umani che ha presentato "due documenti e prove confidenziali" sui presunti crimini di Asma al-Assad. La notizia arriva alla vigilia del decimo anniversario delle proteste antigovernative in Siria poi sfociate in uno dei conflitti più sanguinosi della storia recente.