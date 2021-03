Rai: Brunetta e Palù ospiti di 'In Mezz'ora in più'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Il 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil; il nuovo piano vaccinale e i timori dell'opinione pubblica dopo la segnalazione di casi di possibili reazioni avverse per un lotto del vaccino Astrazeneca; la candidatura di Enrico Letta a segretario del Partito Democratico; le polemiche sulla monarchia inglese sollevate dall'intervista rilasciata da Meghan Markle e dal Principe Harry a Oprah Winfrey. Saranno questi i temi al centro della puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo che verrà" in onda oggi, domenica 14 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini, la giornalista del Tgla7 Alessandra Sardoni, il corrispondente Rai da Londra Marco Varvello, la giornalista Rula Jebreal.