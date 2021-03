Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sui territori dobbiamo riaffermarci come il partito della prossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lo siamo dimenticati e siamo diventati il partito delle Ztl. Il territorio deve essere in campo da gioco, in cui va sfidata la Lega". Lo dice Enrico Letta all'assemblea dem annunciando che nella sua segreteria ci sarà un responsabile delle politiche di prossimità.