Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Grazie di cuore a tutti per questa giornata e per la fiducia, lo vivo come comento di grandissimo onore". Lo ha detto Enrico Letta, dopo la proclamazione a segretario del Pd.

"Questa giornata mi lascia una grandissima voglia di fare, ce la metteremo tutta, io ce la metterò tutta", ha aggiunto.