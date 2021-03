Pd: Guerini, 'idee Letta strada giusta per sfida che abbiamo davanti'**

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Giovani, diritti, cultura e crescita. Per un Pd coraggioso nei valori progressisti e con una chiara impronta riformista. Per un nuovo Centrosinistra. Un partito che si apra il più possibile alla società e che, al contempo, sia protagonista nel sostegno pieno al Governo Draghi. Le idee del Pd e per il Pd indicate da Enrico Letta sono la strada giusta per le grandi sfide che abbiamo oggi davanti a noi. Auguri di buon lavoro al segretario”. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.