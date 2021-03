Pd: Gentiloni, 'da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Zingaretti ha compiuto una scelta coraggiosa, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enrico Letta si può fare, anche perché lui garantisce una delle nostre grandi scelte identitarie, quella europeista, e può fare del Pd quel motore d’innovazione e, mi auguro, di ambientalismo che serve al Paese". Ad affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia ed ex premier, Paolo Gentiloni mentre oggi si svolge l'Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominare Enrico Letta segretario.