Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Buon discorso di Enrico Letta: rispettoso di alleati e avversari, ricco di idee innovative, forte nella richiesta di cambiare il Pd (no a un partito del potere, no a un partito di correnti, largo a giovani e donne), l’Italia e l’Ue. Ci riuscirà? Un Pd rinnovato serve a tutti!". Così in un tweet il presidente di Open Fiber ed ex ministro per la Funzione pubblica, Franco Bassanini.