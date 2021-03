Pd: Ascani, 'programma Letta impegna tutti noi a cambiare passo insieme'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti di ciascuno. Un partito che si apre, partendo dai giovani. Non un nuovo segretario ma un nuovo Pd. Condivido totalmente quel che ha detto Enrico Letta oggi all’Assemblea che lo ha eletto. E penso che questo programma impegni tutti noi a cambiare passo, insieme. Per tornare a vincere. Buon lavoro Segretario!". Ad affermarlo, in un post su Facebook, è l'esponente del Pd e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Anna Ascani.