Nautica, al via iscrizioni al 61° salone di Genova

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Si sono aperte ufficialmente ieri le iscrizioni del 61° Salone Nautico, organizzato da Confindustria Nautica, in programma a Genova dal 16 al 21 settembre prossimi. Il Salone Nautico prepara la sua sessantunesima edizione dopo un anno complesso e importante in cui l’evento si è distinto come l’unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa gestito nel segno dell’efficacia, della sicurezza e della qualità dei contatti per gli espositori e per il pubblico. I dati di mercato a valle della manifestazione hanno certificato i risultati ottenuti, come è emerso dalle dichiarazioni degli espositori e dalle analisi di Assilea (l’Associazione italiana delle aziende del leasing) che indicano un aumento del 21,34 % del numero dei contratti stipulati nel 2020, con un picco nel mese di ottobre, in corrispondenza e a seguito dell’evento.

L'edizione 2020 del Salone Nautico di Genova, commenta Saverio Cecchi, il presidente di Confindustria Nautica, "ha rappresentato un traguardo storico, un’edizione simbolo di coraggio, qualità, saper fare italiani e un forte segnale per la ripartenza dell’economia. Quest'anno vogliamo capitalizzare il grande lavoro svolto e realizzando ancora una volta un evento concreto ed efficace, costruito su misura, in questo frangente ancora complesso, per continuare a rispondere alle esigenze del mercato e consentire l’incontro reale tra domanda e offerta e lo sviluppo del business".

"Abbiamo ancora un periodo particolare di fronte a noi, ma sia l’andamento del mercato della nautica, sia quanto abbiamo realizzato nel 2020 - commenta Carla Demaria, Amministratore Delegato de I Saloni Nautici - confermano l'affidabilità e la forza del nostro progetto. L'aspettativa sul Salone Nautico di Genova è molto alta, anche sulla base dell’esperienza della sessantesima edizione, in termini di efficacia, di sicurezza e di risultati. Il mercato attende l'evento, che si è dimostrato uno strumento fondamentale per le aziende. La macchina organizzativa è già operativa, siamo pronti a questa nuova sfida, a cui ci presentiamo con un piano di comunicazione internazionale che saprà mantenere alta l’attenzione sulla centralità del Salone Nautico".

Il Salone Nautico è il punto di riferimento consolidato e irrinunciabile dell’eccellenza di settore del Made in Italy e lo strumento strategico prioritario per tutto il settore della nautica da diporto, che garantisce la presenza qualificata di espositori, addetti ai lavori e stampa internazionali grazie anche al supporto di Ice e Simest.

L’accordo decennale sottoscritto nel giugno 2020 con Regione Liguria e Comune di Genova, e sostenuto anche dall’Autorità di Sistema del Mar ligure Occidentale, per l’organizzazione dell’evento, di cui Confindustria Nautica ha la titolarità, offre stabilità e possibilità di programmazione nel lungo periodo dell’evento, che dal 2023 potrà, inoltre, usufruire di un’area espositiva completamente rinnovata e funzionale, nell’ambito del progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante di Genova, che mette al centro della sua nuova configurazione proprio il Salone Nautico.