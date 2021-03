Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo verificato una drastica riduzione del contagio tra le popolazioni vaccinate over 80 e il personale sanitario. Ma ahimé un aumento nel numero di contagi e morti intollerabile". Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia in un videomessaggio trasmesso a Domenica In ed ha aggiunto: "Bisogna dare certezza al popolo italiano. Il vaccino è per uscire dalla pandemia".