Covid: Speranza, 'AstraZeneca e gli altri sieri sono sicuri'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ho piena fiducia nelle nostre agenzie regolatorie l’europea Ema e l’italiana Aifa. I vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri, ma ciò non toglie che continueremo a verificare e controllare tutto con la massima attenzione. È stato un risultato straordinario della comunità scientifica arrivare al vaccino. Ormai nel mondo sono state somministrate circa 350 milioni di dosi e l’evidenza ci dice di una piena sicurezza e efficacia. Continueremo con i controlli, ma non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera arma per vincere definitivamente questa sfida". Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza in un'intervista a 'La Repubblica' che vuole essere rassicurante dopo il blocco di un lotto del vaccino Astrazeneca.