Milano, 14 mar. (Adnkronos) - La metà dei nuovi casi di Covid19 in Lombardia (4.334) è concentrata tra le province di Milano e Brescia. Secondo i dati della Protezione civile, ci sono 1.231 nuovi contagiati nel milanese e in città, mentre sono 1.048 quelli in provincia di Brescia. Tra le altre province della Regione, a Monza i nuovi casi sono 517, a Como 216, a Bergamo 276. A Pavia se ne contano 227, a Mantova 286. A Sondrio 14.