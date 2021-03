Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nell’ultimo Decreto Legge sono già state inserite alcune prime misure a sostegno delle famiglie, che consentiranno ai genitori, come già avvenuto nella prima fase, di assistere i figli minori" ma "è un primo passo, in attesa del Decreto 'Sostegni' a cui stiamo lavorando in questi giorni e che verrà approvato in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana. Se saremo tutti uniti, ne usciremo presto". Ad affermarlo in un post su Facebook è il viceministro all'Economia, Laura Castelli.

"Immagino la preoccupazione di molte famiglie, e la difficoltà nell’organizzare una quotidianità stravolta da questa pandemia. In un anno - sottolinea Castelli - sono cambiate radicalmente le nostre vite. Posso anche immaginare l'angoscia di chi, tra poche ore, e saremo purtroppo in molti, tornerà in zona rossa e dovrà conciliare gli impegni di lavoro con la famiglia e i figli. La tutela della salute è il primo obiettivo che ci siamo sempre dati, anche nella precedente esperienza di Governo".

In questi durissimi mesi, aggiunge, "abbiamo accompagnato l’evoluzione della pandemia, e le restrizioni conseguenti, con misure che provassero a non lasciare nessuno indietro, anche se siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per far ripartire l’economia post-Covid".