Covid: Breton, '67 mln di dosi distribuite in Europa, tra 3 settimane oltre 100 mln'

Parigi, 14 mar. (Adnkronos) - "Sono state distribuite 67 milioni di dosi di vaccino in Europa. Tra tre settimane ne avremo più di 100 milioni. E' una cadenza industriale inedita". Ad affermarlo ai microfoni francese 'Europe 1' è il Commissario Ue al mercato interno e alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, Thierry Breton. "Rispetto all'anno scorso la situazione attuale è molto diversa: abbiamo un numero di vaccini sviluppati sufficienti per uscire dalla situazione e ne avremo altri. Il tema oggi è la produzione", sottolinea Breton.