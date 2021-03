Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "L'esame non è necessario, ma se hai avuto una infezione recente il vaccino va procastinato più avanti. Tuttavia occorre un'indicazione certa e chiara anche ministeriale. Ad oggi infatti il sierologico non è richiesto per fare il vaccino". Lo ha detto intervenendo a Domenica In Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.