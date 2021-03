Covid: Bassetti, 'mi auguro che dopo Pasqua vedremo luce'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io non ho visto un abbassamento di età sui contagi. L'età media è intorno ai 65-67 anni. Abbiamo notato zero ricoveri dalle Rsa, dunque il vaccino sta portando beneficio e meno contagi tra gli 80enni". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova intervenendo a Domenica In. "Avevamo perfettamente previsto ciò che è accaduto con la terza ondata che ormai ha quasi 4 settimane di vita. Mi auguro che incrociando", le azioni in corso, "il vaccino più potente che abbiamo che è il clima con l'evoluzione naturale dell'epidemia, il cui ciclo dure 6-7 settimane, dopo Pasqua vedremo un po di luce", ha affermato.