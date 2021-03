Rugby: Innocenti, 'Sono felice, dopo lungo cammino abbiamo raggiunto la meta'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Sono felice, è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati”. Lo ha dichiarato il Presidente della Fr Marzio Innocenti dopo l’elezione. “Ci poniamo obiettivi diversi e difficili, per raggiungere i quali sarà importante che tutto il movimento lavori coeso, come una vera squadra di rugby".

"Credo vi fosse da parte del movimento il desiderio di valutare una nuova direzione e certo che tutti i Presidenti di Società, quelli che mi hanno votato ma non solo loro, abbiano da oggi una motivazione in più. Il rilancio del movimento nel nostro Meridione e il rinnovato ruolo dei Comitati Regionali sono le priorità da cui ripartiamo, con un entusiasmo che accomuna me, la mia squadra, l’intero movimento e di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”, ha aggiunto il nuovo numero uno del rugby italiano.