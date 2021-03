Immobili: Confedilizia, in ddl rigenerazione aumento tasse per proprietari edifici inutilizzati

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "In Senato, il 10 marzo si è deciso di adottare un 'testo base' di disegno di legge sulla rigenerazione urbana che prevede l'aumento delle tasse sugli immobili che i proprietari non riescono a utilizzare o affittare". A scriverlo in un tweet è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa che commenta il provvedimento che prevede che "al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo le aliquote dell'Imu previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre 5 anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2% anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo uno, comma 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147".