Fisco: Giacometto (FI), 'necessaria proroga scadenza conservazione fatture elettroniche'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "L’adempimento relativo alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 si sta rivelando più difficoltoso del previsto. La procedura comporta infatti anche il caricamento manuale delle singole fatture. E' necessario quindi prorogare con urgenza il termine del 10 marzo, peraltro già scaduto, al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare al disposto di legge, allineando la scadenza a quella per il servizio dì consultazione delle fatture, recentemente spostata al 30 giugno”. Lo dichiara in una nota Carlo Giacometto, componente della Commissione Finanze e capogruppo di Forza Italia in Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, che ha presentato un'interrogazione al Governo.