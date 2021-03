Covid Lazio, oggi 1.998 contagi e 19 morti: bollettino. A Roma 800 casi

(Adnkronos) - Sono 1.998 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 42mila test nella Regione. I guariti e dimessi sono stati 788 nelle ultime 24 ore. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800".

Nella Asl Roma 2 sono 341 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 149 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 162 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 181 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 169 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 686 casi e sono dieci i decessi. Nella Asl di Latina sono 253 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 324 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 63 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 46 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

"Le vaccinazioni dai medici di medicina generale sono in costante crescita: sono state raggiunte le 55mila dosi e sono oltre 2.188 i medici già’ attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl" dice D'Amato. "Viaggiamo ad una media di oltre 20mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 668mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel Lazio". "Sono 184.381 gli over 70 prenotati per il vaccino anti Covid: 65.483 per la classe d'età 78/79 anni, 58.057 per la classe d'età 76/77 anni e 60.841 per la classe d'età 74/75 anni".

Lunedì aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Sono, invece, oltre 9mila le vaccinazioni per fragili. E sono aperte le prenotazioni per codice c02 ovvero invalidi assoluti con indennità di accompagnamento.