Webuild: al lavoro in Italia con 7mila imprese, contratti per 7,5 miliardi

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Sono circa 7mila le imprese che insieme al gruppo Webuild stanno realizzando i principali 18 progetti infrastrutturali in Italia, per un valore complessivo di contratti assegnati alla filiera di fornitori e subfornitori superiore a 7,5 miliardi di euro dall’inizio dei lavori ad oggi, e una quota del 98% rappresentata da aziende italiane. Lo comunica Webuild. La Strada Statale Jonica, la linea ferroviaria alta velocità/capacità Verona-Padova, la Metro C di Roma, la M4 di Milano e la metro di Napoli, l’alta velocita Napoli-Bari, l’Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano sono alcuni dei progetti in corso di realizzazione.

"Un sistema complesso di imprese che permette di creare lavoro e occupazione in tutti i territori in Italia, con una expertise che viene considerata tra le migliori nel mondo, nonostante la crisi in atto, e che rappresenta la spina dorsale di un paese che con Progetto Italia può avviare di nuovo un processo produttivo virtuoso a cascata su tutta la filiera di piccole e medie imprese del settore, che già competono nel mondo con i progetti che il Gruppo ha in corso in 50 paesi", si sottolinea da Webuild.

"I nuovi ulteriori investimenti allo studio anche con il supporto delle risorse del Recovery Plan saranno fondamentali per continuare a sostenere un settore di eccellenza in un momento di grave crisi economica e a creare nuova occupazione per l’intera filiera", si spiega dal gruppo.