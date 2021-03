Viessmann: soluzioni per la riqualificazione con superbonus ed ecobonus

Sta partendo il mercato edilizio incentivato dal Superbonus, ora che le regole che governano l’accesso agli sgravi fiscali e alla cessione del credito sono chiare. Le previsioni del Cresme parlano di un giro d’affari di oltre 8 miliardi per il biennio 2021-2022 con una ricaduta sull’universo della filiera dei lavori che supera i 600 miliardi di euro. In questo scenario Viessmann, leader di mercato per le soluzioni per centrali termiche, supporta, con le sue molte soluzioni di impianto, le scelte di chi vuole avere la certezza di accedere sia al Superbonus che all’Ecobonus, nella tranquillità di prestazioni e risparmi garantiti.

Le regole per l’accesso al Superbonus ed Ecobonus sono note e definite; ora la scelta si concentra sui sistemi più performanti per migliorare le prestazioni energetiche di almeno due classi;



Un mercato di circa 8 miliardi di lavori che fa riferimento ad un patrimonio immobiliare di 6 milioni di edifici e oltre 19 milioni di abitazioni (stima Cresme, dicembre 2020);



I sistemi di impianto Viessmann (caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi, impianti solari e fotovoltaici) consentono una gamma estesa di soluzioni e sono in grado di assicurare massima efficienza e piena corrispondenza alle richieste normative in materia di sgravi fiscali.