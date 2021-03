Pd: Parrini, 'Letta ha esperienza e autorevolezza, lo sosterrò domenica'

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Per risollevarsi dalle difficili condizioni in cui si dibatte da parecchie settimane, il Pd ha bisogno di un segretario in grado di ricucire gli strappi apertisi al suo interno e di ancorare saldamente il partito alle riforme dell'Agenda Draghi. Un segretario che, alieno da sbandamenti e nostalgie neofrontiste, si dimostri capace di imprimere un segno forte e visibile del partito nell'azione del governo". Così su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

"Il Pd ha bisogno di un segretario che lo accompagni, facendo esprimere non appena sarà fattibile i nostri iscritti ed elettori più attivi, in un'opera di ridefinizione della propria identità e della propria funzione nella società italiana, facendo di questo lavoro non l'appendice ma il fondamento della costruzione di alleanze competitive e di programma -scrive Parrini-. Il Pd ha bisogno di un segretario che in uno spirito di unità e di responsabilità sappia valorizzare la sua natura di casa unitaria del riformismo di centrosinistra e il suo pluralismo culturale, ricercando il contributo di tutte le diverse e appassionate energie presenti nella nostra comunità politica. Rispettandole tutte e sollecitandole tutte a dare una mano. Sosterrò domenica la candidatura di Enrico Letta perché ritengo che egli abbia l'esperienza, l'autorevolezza e il retroterra culturale per assolvere con efficacia questi compiti".

"Gli rivolgo un augurio di buon lavoro e auspico che tutti possano mettersi lealmente a disposizione per portare avanti il fondamentale progetto collettivo i cui tratti costitutivi ho prima ricordato”, conclude.