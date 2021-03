Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sulla base di quelle parole" nell'assemblea di domenica "aprirò un dibattito in tutti i circoli. Chiedo nelle prossime due settimane a tutte le democratiche e a tutti i democratici di discutere, nelle modalità oggi possibili. Poi faremo insieme sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti insieme". Lo dice Enrico Letta in un video su twitter.