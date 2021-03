Pd: deputati dem toscani, 'Letta saprà esprimere valori nostra terra'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Ringraziamo Enrico Letta per essersi messo a disposizione del Partito e di tutta la comunità democratica. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio anche i valori della nostra regione, terra di buon governo democratico e di pluralismo delle culture. Ad Enrico un grande in bocca al lupo”. Lo dichiarano in una nota i deputati toscani del Pd, Umberto Buratti, Stefano Ceccanti, Susanna Cenni, Lucia Ciampi, Rosa Maria Di Giorgi, Luca Lotti, Martina Nardi, Andrea Romano e Luca Sani.