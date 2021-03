Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico ha sempre saputo trovare in sé stesso le energie migliori per ritrovarsi e rilanciarsi, anche nei passaggi più difficili. Siamo convinti che saprà farlo anche nella fase molto complicata aperta dalle dimissioni di Nicola Zingaretti, con uno sforzo unitario e intorno alla figura di Enrico Letta”. E’ quanto emerge dalla riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Base Riformista, l’area dem guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

Con i loro interventi e l’introduzione del coordinatore nazionale Alessandro Alfieri si è aperta la discussione in vista dell’Assemblea Nazionale Pd di domenica prossima. “Apprezziamo e sosteniamo la disponibilità di Enrico Letta ad assumere il ruolo di segretario nazionale del Pd, anche per il coraggio personale di rimettersi in gioco".

"Intorno alla sua figura, dotata dell’autorevolezza e dell’esperienza necessarie ad affrontare questo passaggio, lavoreremo per la ripartenza del Pd nel segno del recupero della sua vocazione originaria: un partito aperto, plurale e di forte impronta riformista".