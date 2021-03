Learnlight continua a crescere e acquisisce IBE in Italia

Learnlight, leader globale per la formazione corporate sulle lingue, le competenze interculturali e le soft skill, acquisisce IBE, azienda italiana leader nella formazione linguistica.

Questo investimento, sostenuto da Beech Tree Private Equity e dal team management di Learnlight, fa seguito ad una serie di acquisizioni in diversi mercati chiave come Regno Unito, Francia e Germania collocandosi all’interno di una strategia di espansione globale. Learnlight ha dimostrato con l’acquisizione di Arenalingua di poter digitalmente trasformare con successo le imprese di formazione più tradizionali, beneficiando così della combinazione della loro profonda conoscenza del mercato regionale con l’innovativa suite di prodotti offerta da Learnlight.

Ottimismo e opportunità

Con sede a Milano, IBE è specializzata nel fornire soluzioni di blended learning ad alcune delle più grandi aziende italiane. Il suo portfolio di clienti include aziende come Intesa San Paolo, Pirelli e Roche.

Benjamin Joseph, CEO di Learnlight, dichiara: “Siamo davvero entusiasti di questa acquisizione. L’Italia è uno dei più grandi mercati di formazione linguistica in Europa e Learnlight, in quanto esperti nella trasformazione digitale, è nella posizione ideale per supportare le aziende nel loro percorso verso un approccio più moderno allo sviluppo di tali competenze. IBE è un partner noto e affidabile, conosciuto per l’alta qualità e l’eccellenza dei servizi offerti: un punto di partenza ideale per continuare a sviluppare Learnlight nel paese.”

Paolo Bevilacqua, CEO di IBE, afferma: “La conoscenza delle lingue e una comunicazione efficace sono fondamentali per il miglioramento delle performance complessive delle organizzazioni, e per noi di IBE assisterle in questo senso è un vero motivo di orgoglio. Questa acquisizione avviene in un momento favorevole, in cui i responsabili in materia di formazione e sviluppo, risorse umane e selezione del personale, sono più aperti al cambiamento e all’investimento nella propria formazione. Inoltre, cosa ancora più importante, il poter ampliare la nostra offerta linguistica andrà a beneficio anche dei nostri attuali clienti.”

Il numero sempre maggiore di persone che lavora da casa sta accelerando il passaggio alla formazione digitale e virtuale. Learnlight è pioniera in queste soluzioni da oltre un decennio ed è entusiasta di dare il proprio supporto alle aziende italiane perché possano preparare al meglio i propri dipendenti al lavoro in team sempre più multilingue e multiculturali.