Lavoro: Federconsumatori, dati senza precedenti, agire oggi con coraggio

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Di fronte ai dati drammatici e senza precedenti, "bisogna agire oggi con coraggio per gettare le basi della ripresa". A sostenerlo è Emilio Viafora, il presidente di Federconsumatori commentando i dati dell'Istat in cui emerge un calo degli occupati senza precedenti in riferimento alla media annua nel 2020 che tocca il minimo storico al 58,1%.

"La disoccupazione - rileva l'associazione dei consumatori - si attesta invece al 9,2%. Dati allarmanti, ovviamente legati al difficile contesto della pandemia nonostante il blocco dei licenziamenti.È evidente come questa situazione richieda un intervento deciso del Governo, per sostenere la tenuta del sistema economico attraverso misure straordinarie che prevedano: un prolungamento del blocco ai licenziamenti, un sostegno alle famiglie proporzionale alla situazione reddituale, un aiuto alle attività economiche, specialmente quelle che risentono maggiormente delle attuali restrizioni".

Inoltre, sottolinea Federconsumatori, "è necessario avviare delle politiche attive del lavoro che puntino sulla formazione e sulla crescita delle competenze nei settori strategici per lo sviluppo". Agire oggi attraverso tali misure, rileva Viafora, "significa gettare le basi per la ripresa e per la ripresa nei prossimi anni. Per questo è fondamentale intervenire su alcuni settori chiave come lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, senza però dimenticare quello che deve essere uno dei punti saldi delle politiche di rilancio: la lotta alle disuguaglianze sociali ed economiche".